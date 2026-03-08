"Non sono qui per parlare della partita dal punto di vista tecnico-tattico, ma per rivendicare un rispetto che la Cremonese deve avere. Ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo. A Torino in maniera clamorosa all'ultimo minuto non ci è stato dato, oggi uguale. Questa è una mancanza di rispetto. Rivendichiamo l'intervento del Var, è difficile che l'arbitro non abbia visto il contatto tra Sanabria e il difensore del Lecce. Mi domando a cosa serva il Var, come è intervenuto due volte, doveva intervenire per capire cosa fosse accaduto".