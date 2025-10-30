FC Inter 1908
ultimora

Ds Fiorentina: “Domenica è vita o morte con il Lecce. Commisso ci sta male”

La Fiorentina esce sconfitta anche dal match di San Siro contro l'Inter per 3-0: queste le parole del ds Daniele Pradè
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

La Fiorentina esce sconfitta anche dal match di San Siro contro l'Inter per 3-0. Del momento di crisi dei viola ha parlato, ai canali ufficiali del club, il direttore sportivo Daniele Pradè dopo il ko:

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparata: una partita tosta contro una squadra fortissima, che l'ha sbloccata con una prodezza balistica. Non era questa la gara che doveva farci svoltare, adesso per noi domenica è vita o morte.

Lo devono capire i ragazzi, lo dobbiamo capire tutti, interpretando tutto in maniera diversa. Ci dobbiamo mettere il coltello tra i denti e andare a combattere. Lecce? Con grande senso di responsabilità nei confronti di tutti, in primis del presidente che ci sta male e dei tifosi che non meritano quel che gli stiamo offrendo".

