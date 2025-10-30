"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparata: una partita tosta contro una squadra fortissima, che l'ha sbloccata con una prodezza balistica. Non era questa la gara che doveva farci svoltare, adesso per noi domenica è vita o morte.

Lo devono capire i ragazzi, lo dobbiamo capire tutti, interpretando tutto in maniera diversa. Ci dobbiamo mettere il coltello tra i denti e andare a combattere. Lecce? Con grande senso di responsabilità nei confronti di tutti, in primis del presidente che ci sta male e dei tifosi che non meritano quel che gli stiamo offrendo".