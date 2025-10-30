FC Inter 1908
Il centrocampista turco ha trascinato l'Inter di Chivu verso il successo contro la Fiorentina con una doppietta
Fabio Alampi 

Ancora una volta Hakan Calhanoglu ha vestito i panni del protagonista assoluto per l'Inter: il centrocampista turco ha segnato due gol nel successo contro la Fiorentina, prima con un destro dalla distanza e poi con un calcio di rigore, salendo così a quota 5 in campionato.

Getty Images

Già eguagliato lo score della scorsa stagione, come ricorda Opta: "Hakan Çalhanoglu ha segnato cinque gol in sette presenze in questa Serie A, gli stessi realizzati nello scorso campionato in 29 gare giocate. Trascinatore".

