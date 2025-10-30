Ancora una volta Hakan Calhanoglu ha vestito i panni del protagonista assoluto per l'Inter: il centrocampista turco ha segnato due gol nel successo contro la Fiorentina, prima con un destro dalla distanza e poi con un calcio di rigore, salendo così a quota 5 in campionato.
Calhanoglu, quinto gol in campionato: già eguagliato lo score della scorsa stagione
Calhanoglu, quinto gol in campionato: già eguagliato lo score della scorsa stagione
Il centrocampista turco ha trascinato l'Inter di Chivu verso il successo contro la Fiorentina con una doppietta
Già eguagliato lo score della scorsa stagione, come ricorda Opta: "Hakan Çalhanoglu ha segnato cinque gol in sette presenze in questa Serie A, gli stessi realizzati nello scorso campionato in 29 gare giocate. Trascinatore".
