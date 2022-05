Dt Volendam: “Stankovic e Oristanio? Parleremo con l’Inter. Vogliamo…”

Il direttore tecnico del Volendam conferma la volontà di trattenere per un'altra stagione i due giovani di proprietà dell'Inter

Un'attesa lunga 14 anni, ma alla fine il Volendam è riuscito a tornare in Eredivisie dopo una grande stagione. Merito anche di due giocatori di proprietà dell'Inter, Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Il direttore tecnico del club olandese, Van Leeuwen, ha confermato la volontà del Volendam di volerli tenere almeno un'altra stagione: "Vogliamo aspettare che l'Inter giochi l'ultima gara di campionato. Abbiamo le idee chiare su come vorremmo che fosse. Si devono cercare rinforzi per ogni ruolo, ma non è il caso che all'improvviso abbiamo dodici nuovi giocatori. Siamo bravi nello sviluppo del talento e anche i migliori club lo vedono. Siamo meno interessati a prendere in prestito qualcuno di 29 anni, ma guardiamo invece a giocatori che hanno potenziale".