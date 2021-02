GdS – Inter, 200mln per Suning? “Due vie per le garanzie. Operazione simile a Li-Milan”

Come vi abbiamo riportato e come confermato ai nostri microfoni di Marco Bellinazzo, Suning starebbe pensando a un prestito ponte da circa 200 milioni per tenersi l’Inter in questo momento di tempesta. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Un finanziamento simile ha, però, bisogno di adeguate garanzie e secondo Il Sole le strade sarebbero due. Da una parte la garanzia sulla holding lussemburghese del gruppo, il cosiddetto “veicolo” del club, e dall’altra quella su tutte le attività extra-Cina esterne a Suning Holdings. In ogni caso, un’operazione simile a quella del misterioso Li Yonghong, che acquistò il Milan da Silvio Berlusconi grazie a un finanziamento di Elliott, ora diventato proprietario”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)