Inter, Dumfries fondamentale per Inzaghi. CdS: “Ecco perchè non può perderlo”

Dopo una prima stagione all'Inter in cui è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare sulla fascia destra e a non far rimpiangere eccessivamente Hakimi, Denzel Dumfries è chiamato a confermarsi. A patto che rimanga a Milano: le richieste non sono mancate e non mancano, ma Inzaghi ha detto chiaro e tondo alla sua dirigenza che non vuole fare a meno dell'esterno olandese. Il Corriere dello Sport spiega il perchè: "Dumfries, durante la trattativa Lukaku, era stato chiesto con insistenza dal Chelsea: allora il tecnico di Piacenza spiegò che non era realistico puntare in alto dopo aver perso entrambi i "quinti". L'addio di Perisic è pensante, il senso del suo discorso, ma abbiamo Gosens. Dumfries non è sostituibile. Detto con il massimo rispetto per Bellanova che ha grandi prospettive, ma deve crescere con calma. Per Denzel al momento non ci sono né offerte né la volontà di cederlo".