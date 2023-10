Dumfries e Frattesi incontrano i tifosi all’Inter Store Milano: ecco quando

Un evento unico ed esclusivo in cui 100 tifosi nerazzurri avranno la possibilità di incontrare Denzel Dumfries e Davide Frattesi. L'appuntamento è per giovedì 26 ottobre all'Inter Store Milano (Galleria Passarella 2) alle ore 15:10. I supporters interisti potranno salutare da vicino i due giocatori e posare per degli scatti ricordo e per una sessione di autografi.