Esterno vs esterno. Questa sera si gioca Bayer Levrkusen-Inter. Nella squadra di Xabi Alonso gioca l'olandese Jeremie Frimpong. Il calciatore compie oggi 24 anni: arriva dalle giovanili del Manchester City ed è approdato in Germania dal Celtic di Gaslow. Nella passata stagione in 47 presenze totali ha segnato 14 gol e fornito 12 assist. In questa stagione, in 21 presenze ha segnato per ora 2 reti e ha fornito 7 passaggi chiave ai suoi compagni. Xabi Alonso lo ha valorizzato ed è stato convocato a partire dalla fine del 2023 anche dalla Nazionale orange.