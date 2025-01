Nella vittoria dell'Inter a Lecce c'è sicuramente il marchio di Lautaro Martinez, ma anche quello di Denzel Dumfries. L'esterno nerazzurro sta vivendo un ottimo momento di forma e si sta dimostrando un'arma importantissima per Inzaghi, anche in fase offensiva. La rete di ieri è l'ottava in stagione, per un quinto un bottino niente male.