Stagione da assoluto protagonista per Denzel Dumfries, che quest'anno sta dimostrando di essere un'arma preziosissima anche in fase realizzativa: già 8 i gol segnati fra tutte le competizioni, di cui 6 in campionato. Numeri che lo hanno portato in testa a una speciale classifica, come evidenziato dall'Inter sul proprio sito ufficiale.