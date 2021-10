Inter, c’è bisogno di Dzeko: 22 gol in Champions, ma l’ultimo risale a 3 anni fa

L'attaccante bosniaco si è spesso esaltato nelle notti europee: Inzaghi si affida a lui per superare lo Sheriff

Vigilia di Champions League per l'Inter: i nerazzurri affrontano domani a San Siro la sorpresa Sheriff, in un crocevia decisivo per il passaggio del turno. Servono i gol, e per questo Simone Inzaghi si affiderà all'esperienza di Edin Dzeko: uno che, quando si parla di sfide europee, ha già dimostrato di sapersi esaltare. L'attaccante bosniaco, infatti, in carriera ha messo a segno ben 47 reti in 109 partite fra Champions League (22), Europa League (21) e Coppa Uefa (4). L'ultima gioia europea, tuttavia, risale addirittura a 3 anni fa, alla doppietta realizzata contro il CSKA Mosca il 23 ottobre 2018. Serve cambiare marcia, per sè e per l'Inter.