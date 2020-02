CdS – Dzeko ha il mal di pancia? Ecco cosa lo rende nervoso. Da quando ha rinnovato…

Sarà pure che il caso Dzeko è servito da lezione all’Inter, così dice qualcuno. Ma chissà se il bosniaco è veramente felice di aver rinnovato e di non essere approdato a Milano, come sembrava stesse accadendo la scorsa estate. Adesso a Roma parlano di una specie di mal di pancia. Il Corriere dello Sport scrive: “E’rimasto per benessere, è rimasto per sorprendere. Sei mesi dopo il generoso rinnovo cel contratto, Edin Dzeko si ritrova quasi daccapo: la Roma non è all’altezza delle sue aspettative, riaffiorano vecchi malumori, l’obiettivo di vincere un trofeo si allontana nel tempo e nello spazio“. E questo nervosismo da parte dell’attaccante si è messo in evidenza dopo la partita contro il Sassuolo, una sconfitta per 4-2 che ha segnato evidentemente il giallorosso. «Primo tempo non da squadra che vuole fare Champions. Forse ci sono troppi giovani, che tendono ad accontentarsi di una o due partite fatte bene». Insomma sembra stia rivendo il momento nel quale Di Francesco e Monchi sono andati via e lui sembrava destinato all’addio. “Nella serata in cui ha ereditato la fascia da capitano, Dzeko avrebbe desiderato e meritato un contesto migliore. Anche per questo era particolarmente nervoso”, scrive il CdS.

(Fonte: CdS)