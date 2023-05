EDICOLA CDS – Vince solo Mou. Gatti salva la Juve col Siviglia

Vince la Roma, pareggia la Juventus e perde la Fiorentina: i risultati delle italiane in Europa. E la prima pagina del quotidiano sportivo

Sono terminati gli impegni europei delle squadre italiane. La Roma ha vinto 1-0 in Europa League contro il Bayer Leverkusen, la Juve nel finale ha strappato un pari; in Conference invece la Fiorentina ha perso 2-1 contro il Basilea. Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 12 maggio.