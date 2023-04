EDICOLA CDS – La Juve si sgonfia. Roma in fuga: +3 sul Milan e +5 sull’Inter

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Sul Corriere dello Sport in edicola domani mattina spazio al commento sui risultati della domenica di Serie A. Dalla sconfitta della Juventus, alla vittoria della Roma: la corsa Champions ha vissuto un altro turno di sussulti che hanno inciso sugli equilibri di classifica. L'Inter rincorre in questo momento e i giallorossi di Mourinho, vittoriosi sull'Udinese, volano per ora a +5.