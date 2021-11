EDICOLA – Via al derby che decide chi corre per lo scudetto. Inzaghi rilancia Calha

Si parla ovviamente del grande appuntamento del derby tra Milan e Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola

Si parla ovviamente del grande appuntamento del derby tra Milan e Inter di scena questa sera a San Siro sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Via al derby che decide chi corre per lo scudetto. Milan a +7 sull'Inter: stasera può tagliarla fuori (20-45). Pioli punta su Ibra: 'Stiamo bene, ma i favoriti sono loro'. Inzaghi rilancia Calhanoglu: 'Fondamentale non perdere".