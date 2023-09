Empoli-Inter, moviola. Calvarese: “Bastoni non influisce sul gol. L’unico dubbio…”

"L’unico episodio dubbio al 49’, poco prima del gol di Dimarco: Bastoni si appoggia con due mani su Cambiaghi in area. Giusto non dare rigore, decisione in linea col metro adottato nel resto del match. Ineccepibili le quattro ammonizioni. Il gol dell’Inter è regolare: Bastoni è in posizione di fuorigioco, ma non ha nessun impatto sul portiere e non è sulla linea di visione. Personalità e controllo: l’arbitro tiene in pugno la gara, sfoggiando sicurezza e facendosi rispettare dai calciatori. Infine una curiosità: nel primo tempo l’arbitro non assegna recupero, è la prima volta in questa Serie A".