Sky – Napoli, l’endorsement di De Laurentiis rafforza la posizione di Conte

Dopo la crisi (che sembrava esistenziale) nata dalla sconfitta contro il Bologna, il Napoli tornerà ad allenarsi domani. Antonio Conte ritroverà gli uomini che non sono partiti per gli impegni con le Nazionali. Un primo confronto ci sarà con loro anche se - spiegano a Skysport - già negli spogliatoi del Dall'Ara il tecnico, prima dell'incontro con i giornalisti in sala stampa, aveva detto quello che aveva da dire ai suoi giocatori.

"Poi un ciclo terribile dovrà essere affrontato con le partite con Atalanta, Qarabag e Roma e poi ancora Juventus e Milan. La squadra azzurra è chiamata a superare qusto momento critico per affrontare al meglio la ripresa della stagione ma si riparte con Conte saldamente sulla sua panchina e il post di De Laurentiis non lascia spazio ad interprezioni diverse", ha aggiunto lo stesso giornalista.