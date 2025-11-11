FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Matri: “Conte, sensazione strana, pensa di non riuscire ad incidere. Il Napoli…”

ultimora

Matri: “Conte, sensazione strana, pensa di non riuscire ad incidere. Il Napoli…”

Matri: “Conte, sensazione strana, pensa di non riuscire ad incidere. Il Napoli…” - immagine 1
Il commento dell'ex calciatore al momento della squadra e dell'allenatore dopo la sconfitta contro il Bologna
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Antonio Contee la crisi con il Napoli dopo la sconfitta con il Bologna. Anche Alessandro Matri ne ha parlato a DAZN e ha sottolineato: «Credo che abbia la sensazione di non riuscire ad incidere ed è strano per lui perché è la sua forza. È sempre stato lui a guidare le squadre che sono caratterizzate dal suo carattere e che hanno una forte identità». 

Matri: “Conte, sensazione strana, pensa di non riuscire ad incidere. Il Napoli…”- immagine 2

«Questo Napoli si sta perdendo sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dell'attaggiemanto. La squadra non ha reazione e anche le sue arrabbiature sono spente, come se lui avesse un vuoto che non riesce a riempire. Non riesco a capire fino in fondo», ha aggiunto l'ex calciatore.

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Diletta Leotta: “Commenti sotto le mie foto? Guerra dura da vincere. Quando vado allo stadio in...
Pastore: “Conte, dopo l’Inter un sacco di frottole”. Trevisani:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA