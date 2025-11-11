Antonio Contee la crisi con il Napoli dopo la sconfitta con il Bologna. Anche Alessandro Matri ne ha parlato a DAZN e ha sottolineato: «Credo che abbia la sensazione di non riuscire ad incidere ed è strano per lui perché è la sua forza. È sempre stato lui a guidare le squadre che sono caratterizzate dal suo carattere e che hanno una forte identità».
Matri: “Conte, sensazione strana, pensa di non riuscire ad incidere. Il Napoli…”
Il commento dell'ex calciatore al momento della squadra e dell'allenatore dopo la sconfitta contro il Bologna
«Questo Napoli si sta perdendo sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dell'attaggiemanto. La squadra non ha reazione e anche le sue arrabbiature sono spente, come se lui avesse un vuoto che non riesce a riempire. Non riesco a capire fino in fondo», ha aggiunto l'ex calciatore.
(Fonte: DAZN)
