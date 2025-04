Oltre all'Inter, ci sono altri club che in questa stagione possono ancora puntare al Triplete

Oltre all'Inter, ci sono altri club che in questa stagione possono ancora puntare al Triplete. "Il Paris Saint-Germain ha l'opportunità di arricchire la sua bacheca di trofei. Dopo aver vinto il Champions Trophy a gennaio contro il Monaco, i parigini sono ancora in corsa in tutte le competizioni a cui hanno preso parte dall'inizio della stagione. Il club della capitale può matematicamente aggiudicarsi il titolo della Ligue 1 sabato prossimo contro l'Angers", sottolinea l'Equipe.