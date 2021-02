Adani: “Eriksen? Cruyff disse che è di un livello superiore. Ma non trovate scritto che…”

Lele Adani ha citato addirittura una leggenda come Johan Cruyff per lodare la prestazione di Eriksen contro la Lazio

Una grandissima partita, quella disputata da Christian Eriksen . Finalmente sorridente, finalmente felice, tra i migliori in assoluto nell' Inter di Antonio Conte nel match di San Siro contro la Lazio . Alla sua uscita dal campo al 70', Lele Adani , commentatore tecnico della partita per Sky Sport, ha lodato la sua prestazione con questa citazione di Cruyff:

"Cruyff di Eriksen ha detto: questo è un giocatore di livello superiore, dalla grandissima visione e dalla grandissima qualità. Ma non ricordo abbia detto solo per l'Olanda e per l'Inghilterra. Questo non lo trovate scritto e Cruyff è materia di studio".