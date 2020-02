Repubblica – Nella serata di Eriksen, l’Inter scopre di aver bisogno di Brozovic

“Nella sera dell’esordio da titolare di Christian Eriksen, l’Inter scopre quanto ha bisogno di Brozovic. Per quasi un’ora Conte ha provato a piegare il gioco della sua squadra alle esigenze del nuovo arrivato, ora impiegato dietro alle punte come trequartista, ora come mezz’ala al fianco del più tonico Vecino. Ma la verità, prevedibile, è che il danese non è ancora pronto“.

La Repubblica parla così della partita del giocatore danese contro l’Udinese. Il giocatore nerazzurro è arrivato da poco e ha fatto pochi allenamenti con la squadra di Conte, ha bisogno di tempo. E nel frattempo ha recuperato Brozovic, che i tifosi nerazzurri hanno invocato fino al momento del suo ingresso in campo. “L’Inter ha ritrovato bussola e polmoni. Barella, impiegato per un’ora come regista supplente, ha recuperato il suo ruolo e la formazione nerazzurra è tornata in modalità schiacciasassi, come non la si vedeva da tempo”, ha scritto quest’oggi l’inviato del giornale, Franco Vanni.

E ovviamente viene sottolineata anche la prova di Lukaku che con 12 gol in 11 gare consecutive in trasferta ha superato Sheva che ne aveva segnati 10 in 10 gare nella sua esperienza al Milan.

Altri giudizi positivi: “È ormai una bella conferma a sinistra Young, che non sbaglia niente, e funziona Moses sull’altra fascia: corre e crossa, come piace a Conte”, si legge nello stesso articolo. L’Inter, grazie alla vittoria sull’Udinese, si conferma, col Liverpool, l’unica squadra imbattuta in trasferta in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei. Ma Conte non si accontenterà di certo.

(Fonte: La Repubblica)