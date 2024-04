Anche Christian Eriksen si congratula con l’Inter per lo scudetto

È arrivato il messaggio di Perisic prima del derby e anche quello di Hakimi dopo la vittoria del ventesimo scudetto dell'Inter . Alcuni protagonisti dello scudetto del 2021 si sono fatti sentire con i loro ex compagni per complimentarsi con loro per la seconda stella. Anche loro in fondo hanno contribuito ad arrivare a cucirla sulle maglie nerazzurre.

E tra i complimenti arrivati all'Inter in queste ore ci sono stati anche quelli di Christian Eriksen. L'ex centrocampista nerazzurro era arrivato a gennaio del 2021 a Milano e non aveva subito fatto breccia nel cuore e nelle idee di Conte, poi è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante per il finale di campionato che ha portato allo scudetto numero 19. "Congratulazioni", ha scritto il giocatore dello United con le emoticon del 'capo'. Il danese ha lasciato il club nerazzurro in seguito al malore avuto agli Europei del 2021 quando è stato costretto ad operarsi e da allora gioca con un defibrillatore cardiaco. Una condizione che non permette di giocare da professionisti in Italia.