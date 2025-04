"Lo stato di forma impone una riflessione però. Soprattutto perché dalle sue parti ci sarà il diciassettenne più forte d’Europa, Lamine Yamal. La tentazione Carlos Augusto c’è. E’ il coltellino svizzero che infili nello zaino quando c’è da scalare una vetta. Sai che sta lì, in fondo, nascosto, e sai che sei hai bisogno puoi tirarlo fuori. Infatti per Inzaghi non si tocca. Con lui gioca da braccetto e da esterno a tutta fascia. Quest’anno ha segnato 3 gol e servito sei assist, l’ultimo contro il Bayern Monaco. Dimarco resta in vantaggio per presidiare la fascia contro il Barcellona. Inzaghi ha bisogno della doppia D, lui e Dumfries, frecce nerazzurre per ferire i blaugrana. Manca solo il pallone per riprendersi il talento".