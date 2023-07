Tournée in Giappone esame per Thuram: due domande in cerca di risposta

"Thuram, appena ha potuto scegliere, appena Lukaku ha deciso di battere altre strade per la vita, s’è caricato sulle spalle il numero 9. C’è molto di simbolico ma pure di pratico, in quella scelta. Marcus vuole giocare da prima punta, vicino a Lautaro. Anche se la carriera gli ha spesso accostato altre posizioni, meno centrali. I temi aperti sono due, le partite con Al Nassr (domani) e Psg (1 agosto) daranno importanti risposte. La prima: quanto velocemente Thuram si adatterà al 3-5-2 di Inzaghi? Marcus arriva da una squadra – il Borussia Moenchengldbach - che giocava in maniera differente, sia per filosofia sia proprio per modulo (4-2-3-1). Inzaghi si augura che l’inserimento sia rapido: non banale, non scontato. Al campionato non manca poi molto, ecco perché il Giappone è già un passaggio importante", analizza La Gazzetta dello Sport che poi evidenzia come sarà fondamentale capire il rapporto con Lautaro e se interpreterà il ruolo di prima punta (o seconda) alla Dzeko o alla Lukaku.