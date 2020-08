ESPN – Barcellona, membri del board vogliono cedere Messi e ricostruire. Il City studia

Il Manchester City sta preparando l’assalto a Leo Messi. Secondo “Espn”, il club inglese sta studiando i conti perchè sa bene che l’operazione è molto complicata. Ma il club inglese vorrebbe approfittare del malcontento dell’argentino nei confronti del Barcellona. Nel primo incontro col nuovo tecnico Ronald Koeman Messi ha manifestato il suo malumore, spiegando di sentirsi per la prima volta in carriera lontano dal club blaugrana.

In questo spiraglio sta provando a inserirsi il City del suo ex allenatore Pep Guardiola. City che peraltro deve stare particolarmente attento ai conti per il fair play finanziario. Escluso per due anni dalle competizioni Uefa, il club campione d’Inghilterra un anno fa e’ stato “riabilitato” dal Tas, ma resta sotto osservazione.

Alcuni membri del board del Barcellona sarebbero intenzionati a cedere il 33enne Messi ad una cifra di mercato per poi investire i soldi guadagnati nella ricostruzione della squadra.