Sebastiano Esposito è pronto a lasciare nuovamente l'Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, è arrivata la firma dell'attaccante con la Sampdoria. Esposito lascia i nerazzurri in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, una delle quali è la promozione dei blucerchiati in Serie A.