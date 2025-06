Xavier Jacobelli, nel suo editoriale per Tuttosport, ha parlato di Pio Esposito e delle strategie di mercato dell’Inter: “Ieri ha compiuto vent’anni. Poco prima, in cinque giorni aveva cambiato la sua vita: il 21 giugno, al...

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 13:16)

Xavier Jacobelli, nel suo editoriale per Tuttosport, ha parlato di Pio Esposito e delle strategie di mercato dell'Inter: "Ieri ha compiuto vent'anni. Poco prima, in cinque giorni aveva cambiato la sua vita: il 21 giugno, al Mondiale per club ha esordito in prima squadra con l'Inter, subentrando nel secondo tempo al fratello Sebastiano; il 26 giugno, ha giocato la prima da titolare segnando al River Plate.

Lo volevano in tanti, ma, adesso, Pio Esposito sa di essere tornato a casa per restarci. Bye bye Hojlund: con tutto il rispetto, il ragazzo della Beneamata è più forte del danese. L'Inter lo sa bene. Già, l'Inter. Come definire se non casa, il club dove sei entrato quand'eri alto così e per undici stagioni ne hai indossato la maglia che oggi ti aderisce come una seconda pelle?

Negli ultimi trent'anni nerazzurri, mai nessuno aveva fatto come Esposito. Mai nessuno, al debutto dall'inizio, aveva segnato quando aveva ancora 19 anni. Nicola Ventola ne contava 20; Giampaolo Pazzini, 26; Christian Vieri, 26; Daniel Osvaldo, 28; Marco Branca, 30; Roberto Baggio, 31. E, nell'annata europea che ufficialmente finisce domani, Pio è risultato il terzo giocatore nato dopo il 2004 a firmare almeno 20, fra reti e assist, come Kroupi (Lorient) e, soprattutto, Yamal, l'oro del Barcellona. Per dire".