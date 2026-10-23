Giuseppe Bergomi su Skysport ha parlato del Milan, della sconfitta in Europa League e ha parlato di un giocatore in particolare, Camarda. Â«Questa sera doveva giocare questo ragazzo qua o dovevi fargli fare un percorso alla EspositoÂ», ha detto proprio riferendosi all'attaccante rossonero classe 2008.

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«Un percorso magari non come l'anno scorso a Lecce che Ã¨ una squadra che si deve salvare in Serie A. Pio ha fatto due anni bene con lo Spezia, Ã¨ cresciuto e poi te lo sei portato dentro, con due giocatori davanti come Thuram e Lautaro, si Ã¨ preso il suo spazio. Ha fatto dieci gol e pian piano ha conquistato la Nazionale. Ci sono tre anni di differenza e c'Ã¨ anche tempo per fare un tipo di scelta riconoscendone il valoreÂ», ha detto paragonando i due calciatori.

(Fonte: SS24)