Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, ha commentato il pari dell'Italia contro la Francia. «L'ho scritto a Mancini: "Ieri eri stronzo, oggi sei un fenomeno". Non cambieremo mai. Il primo tempo mi è piaciuto tanto, abbiamo giocato all'italiana. Nel secondo la loro superiorità tecnica ci ha tenuto nella nostra metà campo. Noi abbiamo creato tre occasioni nel primo tempo. Nel secondo tempo hanno tirato cinque volte, ma abbiamo finito con noi in attacco e abbiamo pure rischiato di vincere», ha detto su Football Club, il programma che conduce con Fabio Caressa.

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I due dell'Italia

«Due giocatori mi sono piaciuti più di tutti. Kayode e Seba Esposito mi sono piaciuti tanto. Non mi aspettavo che Sebastiano giocasse a questi livelli anche se un po' ha giocato anche in giro per il mondo. Tutti ieri davano il massimo, nessuno ha tirato via il piede. Grande differenza tra la partita col Belgio e quella con la Francia: è difficile anche giudicare. Non abbiamo talenti, abbiamo bravi giocatori più Donnarumma, non abbiamo giocatori eccezionali. Con l'Italia ieri mi sono divertito, ho provato qualcosa ed era una sensazione che mancava da un sacco di tempo», ha aggiunto.

(Fonte: Radio Dee Jay)