Esposito torna in Italia ma non all’Inter: nuovo prestito. Si fanno avanti in 2

Sebastiano Esposito è pronto a tornare in Italia, dopo la parentesi non esaltante all’Anderlecht. Ma non rientrerà all’Inter

Marco Astori

Sebastiano Esposito ha concluso la sua esperienza, non esaltante, all'Anderlecht ed è pronto a tornare in Italia. Ma a Milano sarà solo un toccata e fuga, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Non rientrerà all’Inter: la strategia del club (e del suo entourage) è chiara, Seba ha bisogno di sentirsi nuovamente al centro di un progetto tecnico per dimostrare tutto l’enorme potenziale che ha. Ed è per questo che a gennaio verranno prese in considerazioni soltanto squadre italiane per il nuovo prestito.

Dopo l’altalenante esperienza al Basilea (che pure era partita molto bene) e quest’ultima chiusa in anticipo in Belgio (nonostante due reti), visto il rapporto teso con l’allenatore, Esposito ora non può più sbagliare. E ci sono già due club pronti a scommettere sul suo talento: Salernitana ed Empoli si sono già fatte avanti per accogliere l’attaccante che all’Inter due anni fa aveva riscritto la storia nerazzurra, stabilendo il record di marcatore più giovane di sempre a San Siro a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni. Ora cerca un nuovo trampolino, per riprendersi il tempo perduto e non fermarsi più".