Eto’o: “Un onore giocare tre finali di Champions. So quanto sia speciale…”

L'ex attaccante in tre occasioni ha giocato la finale di Champions e ha sempre vinto

Di Champions Samuel Eto'o se ne intende. L'ex attaccante per tre volte ha raggiunto la finale della massima competizione europea per club, e per tre volte ha trionfato (2 volte col Barça e una col l'Inter). Intervistato da Goal, Eto'o ricorda così quelle finali: "Giocare in queste grandi partite è ciò che ogni giocatore sogna. Durante la mia carriera ho avuto l'onore di giocare molte partite importanti, tra cui la finale di Champions League in tre occasioni - vincendola due volte con il Barcellona e una volta con l'Inter - quindi so quanto sia speciale vivere questi momenti con la famiglia, compagni di squadra e, soprattutto, i tifosi".