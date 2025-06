Con l'inizio del campionato europeo Under 21 in Slovacchia, la Uefa applicherà la regola sulla perdita di tempo dei portieri

Con l'inizio dei campionati europei Under 21 in Slovacchia, la Uefa applicherà la regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata dall'Ifab lo scorso 1 marzo secondo la quale, se un portiere tiene la palla per più di otto secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria.