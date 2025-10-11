FC Inter 1908
Europeo 2016, Pepe: “Prima della finale vidi una cosa che mi fece infuriare. Mostrai…”

Intervenuto al Portugal Football Summit, Pepe ha parlato dell'incredibile vittoria dell'Europeo nel 2016
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Getty Images

Intervenuto al Portugal Football Summit, Pepe ha parlato dell'incredibile vittoria dell'Europeo nel 2016. L'ex difensore ricorda un particolare che lo fece molto arrabbiare in quel momento e che probabilmente aiutò il Portogallo a vincere.

Getty Images

"Prima dell'incontro, abbiamo visto l'autobus della Francia che era già tutto pronto per festeggiare il titolo! Quando ho visto questo, mi sono infuriato e mi sono detto che avrei davvero dato tutto. Ho mostrato le foto all'allenatore e ai miei compagni di squadra e da quel momento la partita era già vinta per noi".

