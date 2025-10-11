Intervenuto al Portugal Football Summit, Pepe ha parlato dell'incredibile vittoria dell'Europeo nel 2016. L'ex difensore ricorda un particolare che lo fece molto arrabbiare in quel momento e che probabilmente aiutò il Portogallo a vincere.
Intervenuto al Portugal Football Summit, Pepe ha parlato dell'incredibile vittoria dell'Europeo nel 2016
"Prima dell'incontro, abbiamo visto l'autobus della Francia che era già tutto pronto per festeggiare il titolo! Quando ho visto questo, mi sono infuriato e mi sono detto che avrei davvero dato tutto. Ho mostrato le foto all'allenatore e ai miei compagni di squadra e da quel momento la partita era già vinta per noi".
