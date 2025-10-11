Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dal 1′

È tutto pronto per Estonia-Italia, gli Azzurri si preparano a scendere in campo in un match molto importante in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali. Ecco la formazione ufficiale con tutte le scelte del tecnico Rino Gattuso, sono tre gli interisti in campo dal 1':
Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.
