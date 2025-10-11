FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dal 1′

ultimora

Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dal 1′

Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dal 1′ - immagine 1
È tutto pronto per Estonia-Italia, gli Azzurri si preparano a scendere in campo: ecco la formazione ufficiale con tre interisti dal 1'
Alessandro Cosattini Redattore 

Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dal 1′- immagine 2

È tutto pronto per Estonia-Italia, gli Azzurri si preparano a scendere in campo in un match molto importante in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali. Ecco la formazione ufficiale con tutte le scelte del tecnico Rino Gattuso, sono tre gli interisti in campo dal 1':

Italia, la formazione ufficiale contro l’Estonia: tre interisti in campo dal 1′- immagine 3
Getty Images

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.

Leggi anche
Matthaus: “In Italia per il Trap. Inter di Chivu meglio di Inzaghi? No, ma può vincere. La...
Abodi: “Italia-Israele, appuntamento sportivo importante. Pace è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA