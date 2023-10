Europeo 2032, 10 città in lizza: San Siro, Olimpico e Juventus Stadium pronti. A Napoli…

"Si parte dunque da dieci. Eccole: Roma, Milano, Napoli, Torino (Juventus Stadium), Genova, Firenze, Bologna, Bari, Verona e Cagliari. Al momento attuale, per tre stadi non servirebbero rivoluzioni ma soltanto una messa a punto: Roma Olimpico, Milano San Siro-Meazza, Torino Juventus Stadium. In linea teorica, potrebbero entrare in gioco come alternative, per ora improbabili, lo stadio milanista di San Donato Milanese e quello giallorosso di Pietralata. A queste si aggiungono tre progetti a uno stadio avanzato: quello pubblico-privato di Bologna, la ristrutturazione del Franchi dove però il sindaco Dario Nardella deve fare i conti con i fondi mancanti per il no dell’Europa all’utilizzo delle risorse del Pnrr, la Unipol Domus Gigi Riva che sorgerà nello stesso spazio del Sant’Elia".