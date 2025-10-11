L'allenatore ed ex tecnico di Buongiorno nelle giovanili del Torino, ha parlato dei tanti infortuni che hanno colpito il difensore negli ultimi mesi

Gianni Pampinella Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 20:02)

Intervenuto nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra su Stile Tv, Andrea Menghini, allenatore ed ex tecnico di Buongiorno nelle giovanili del Torino, ha parlato dei tanti infortuni che hanno colpito il difensore negli ultimi mesi. “Buongiorno recidivo agli infortuni? Assolutamente no! Nella Primavera del Torino si è fermato alcune volte per dei traumi, ma sono all’ordine del giorno. È un ragazzo che non si risparmia mai e può succedere nella carriera di un professionista".

"Sposta tantissimo per il Napoli averlo. É uno dei pochi centrali moderni, si lascia spazio alle spalle perché è veloce. La sua caratteristica principale è la marcatura ad uomo. È in grado di anticipare, dare spessore fisico, si vorrebbe avere tutte le partite per tutto l’anno ma è molto difficile".

"Giocare nel Napoli rispetto al Torino, inoltre, è sicuramente uno stress fisico diverso. La rosa quest’anno è più ampia ma sarà una stagione dove gli azzurri dovranno mettere in preventivo qualche infortunio".

(calcionapoli24.it)