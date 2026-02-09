FC Inter 1908
L’ex arbitro Chiesa: “Inter-Juve? Clima di tensione. Ecco a chi l’affiderei. Mi auguro…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha commentato il clima difficile che si respira intorno agli arbitri
Gianni Pampinella
Getty Images

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha commentato il clima difficile che si respira intorno agli arbitri. In vista di una gara come Inter-Juve, l'ex arbitro lancia un appello agli addetti ai lavori. "Un clima di grande tensione, mi auguro che tutti gli addetti ai lavori, a cominciare dai calciatori, facciano il loro dovere. La cosa più bella per chi ama il calcio è vedere una partita intensa, grintosa, senza tante interruzioni".

Chi vorrebbe designato per la sfida?

"Non ho controllato gli incroci di recente. Sono in pochi a non aver mai sbagliato, è successo anche a Colombo di recente. Per non saper né leggere, né scrivere, se non le ha incrociate recentemente manderei Doveri, altrimenti Sozza".

(Tuttomercatoweb.com)

