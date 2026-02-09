Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha commentato il clima difficile che si respira intorno agli arbitri. In vista di una gara come Inter-Juve, l'ex arbitro lancia un appello agli addetti ai lavori. "Un clima di grande tensione, mi auguro che tutti gli addetti ai lavori, a cominciare dai calciatori, facciano il loro dovere. La cosa più bella per chi ama il calcio è vedere una partita intensa, grintosa, senza tante interruzioni".

Chi vorrebbe designato per la sfida?

"Non ho controllato gli incroci di recente. Sono in pochi a non aver mai sbagliato, è successo anche a Colombo di recente. Per non saper né leggere, né scrivere, se non le ha incrociate recentemente manderei Doveri, altrimenti Sozza".