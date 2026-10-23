Andre Onana, ex portiere dell’Inter e ora in forza al Trabzonspor, è uscito illeso da un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli nel nord della Turchia dopo la partita di Conference League della sua squadra.

Secondo quanto riferiscono i media turchi, Il trentenne nazionale camerunese, in prestito dal Manchester United, stava tornando a casa con la sua famiglia dopo la vittoria per 2-0 contro la squadra scozzese degli Hearts quando è avvenuto l'incidente nel quartiere di Yomra a Trabzon.

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Incidente Onana: cosa è successo

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, un altro veicolo ha tamponato l'auto di Onana, spingendola contro un veicolo che la precedeva. Onana e la sua famiglia sono rimasti illesi, mentre i dirigenti del club si sono recati sul posto per verificare le sue condizioni.

Il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, ha confermato che Onana è in buone condizioni dopo l'incidente. Il portiere si è unito al club turco in prestito dal Manchester United nel 2025.