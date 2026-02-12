Dopo le esperienze negative con la maglia di Inter e Monza, Tomas Palacios ha deciso di ripartire dall'Argentina. Il difensore a gennaio si è trasferito all'Estudiantes e lì sembra aver trovato la sua dimensione. "Lunedì 9 febbraio è una data che rimarrà impressa nella sua memoria, poiché ha segnato la sua prima partita da titolare con l'Estudiantes. La sua è stata una prestazione molto solida , vincendo numerosi duelli contro i duri attaccanti del Deportivo Riestra e sfoggiando una tecnica invidiabile con il sinistro", sottolineano in Argentina.
Il debutto del difensore dal 1' con la maglia dell'Estudiantes ha convinto tutti
"Una prestazione del genere, unita al buon inizio di Florencio Varela e al profilo necessario per ricoprire il ruolo, fa sì che sembri improbabile che il giovane perda il posto da titolare nelle prossime partite, anche con il ritorno di Santiago Núñez, che era disponibile per squalifica".
(infocielo.com)
