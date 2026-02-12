Dopo le esperienze negative con la maglia di Inter e Monza, Tomas Palacios ha deciso di ripartire dall'Argentina. Il difensore a gennaio si è trasferito all'Estudiantes e lì sembra aver trovato la sua dimensione. "Lunedì 9 febbraio è una data che rimarrà impressa nella sua memoria, poiché ha segnato la sua prima partita da titolare con l'Estudiantes. La sua è stata una prestazione molto solida , vincendo numerosi duelli contro i duri attaccanti del Deportivo Riestra e sfoggiando una tecnica invidiabile con il sinistro", sottolineano in Argentina.