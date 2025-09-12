Il quarto turno di Ligue 1 si apre al Velodrome di Marsiglia con la sfida tra i padroni di casa e il Lorient.
L'ex nerazzurro parte titolare nella sfida del campionato francese contro il Lorient: De Zerbi lo lancia subito dall'inizio
Nella formazione allenata da Roberto De Zerbi spicca la presenza dal primo minuto di Benjamin Pavard.
Il difensore francese, arrivato nell’ultimo giorno del mercato estivo dall’Inter parte titolare in quello che è il debutto con la maglia dell’OM.
Il tecnico italiano ha deciso di mandare subito in campo l’ex nerazzurro, che gioca accanto ad Aguerd nella linea difensiva a quattro completata da Murillo e Medina.
