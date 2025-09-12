Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Juventus-Inter

Marco Astori Redattore 12 settembre - 18:24

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Juventus-Inter che si giocherà domani sera: "Devo fare una riflessione. Rispondo alla domanda per chi sarà più decisiva: per l'Inter. Perché la Juve ha sei punti e l'Inter tre, i bianconeri hanno fatto due vittorie, seppur sofferte, mentre i nerazzurri sono passati dalla grande euforia col Torino all'amarezza con l'Udinese.

Dopo 15 giorni in cui alla Juve hanno guardato con serenità, mentre all'Inter con un po' di ansia ad una super sfida, sono un po' più preoccupati. Io vedo che l'Inter festeggia anche con un pareggio, la Juve si accontenterebbe. Sarà più decisiva per l'Inter, lo dice la classifica: se l'Inter va a -6 è un problema.

Se Chivu rischia l'esonero? In generale tutti gli allenatori rischiano l'esonero se non vanno bene, nel particolare adesso assolutamente no, anche se perde a Torino: nell'immediato nemmeno. Deve fare con quello che ha, coi giovani che sono stati comprati: Sucic mi piace tantissimo, Luis Henrique no, Dumfries è di un'altra categoria. Diouf è buono ma voglio vederlo titolare: Chivu può gestire molto bene questo rinnovamento, a me come professionista piace e quella dell'inesperienza mi sembra una storiella".