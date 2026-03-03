FC Inter 1908
Ex Inter, Satriano eroe al ‘Bernabeu’: la sua magia piega il Real Madrid

Ex Inter, Satriano eroe al ‘Bernabeu’: la sua magia piega il Real Madrid - immagine 1
L'ex calciatore nerazzurro ha realizzato la rete che ha deciso la sfida tra Real Madrid e Getafe al Bernabeu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

C’è la firma di un ex attaccante dell’Inter nel successo storico del Getafe al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. A decidere il match di Liga è stata la rete al 39’ del primo tempo di Martin Satriano.

Ex Inter, Satriano eroe al ‘Bernabeu’: la sua magia piega il Real Madrid- immagine 2
Getty Images

L’uruguaiano ha raccolto una palla al limite dell’area e ha lasciato partire un destro che non ha lasciato scampo a Thibaut Courtois, siglando la sua seconda rete dopo quella contro il villarreal.

Brutto colpo per il Real Madrid, che scivola a -4 dal Barcellona capolista in Liga.

