C’è la firma di un ex attaccante dell’Inter nel successo storico del Getafe al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. A decidere il match di Liga è stata la rete al 39’ del primo tempo di Martin Satriano.
Ex Inter, Satriano eroe al ‘Bernabeu’: la sua magia piega il Real Madrid
L'ex calciatore nerazzurro ha realizzato la rete che ha deciso la sfida tra Real Madrid e Getafe al Bernabeu
L’uruguaiano ha raccolto una palla al limite dell’area e ha lasciato partire un destro che non ha lasciato scampo a Thibaut Courtois, siglando la sua seconda rete dopo quella contro il villarreal.
Brutto colpo per il Real Madrid, che scivola a -4 dal Barcellona capolista in Liga.
