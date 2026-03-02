FC Inter 1908
Mbappé salta i Mondiali? Infortunio al ginocchio, la decisione sull’operazione

L'attaccante francese è a Parigi con lo staff medico del Real Madrid per esaminare il suo infortunio al ginocchio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Kylian Mbappé è a Parigi con lo staff medico del Real Madrid per esaminare il suo infortunio al ginocchio, ma non è previsto alcun intervento chirurgico.

Dopo il consulto con i medici francesi, riporta un comunicato del club spagnolo, è stata confermata la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro e verrà proseguito il percorso di trattamento conservativo che l'attaccante sta seguendo.

(Fonte: ANSA)

