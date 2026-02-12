"Sono andato al Marbella perché volevo stare da solo con la mia famiglia, lontano da tutto e da tutti, per godermi il calcio. Tutto stava andando bene finché il ginocchio non si è rotto di nuovo. Ho capito subito che si trattava del legamento crociato. In quel momento, ho deciso che era finita", racconta l'ex difensore dell'Inter a Dazn.

"Ho preso il telefono del fisioterapista e ho chiamato mia moglie. Le ho detto che era finita. Non vedevo altra via d'uscita. È diventata una battaglia che non potevo vincere. Fisicamente, il mio corpo mi implorava di smettere da anni. Mentalmente, volevo continuare, perché il calcio è l'amore della mia vita. Sono cresciuto con l'idea che se lavori duro, alla fine tutto si risolverà. Cadi, rialzati e continua ad andare avanti. Ma tutti hanno un limite. E a un certo punto, ho raggiunto il mio. Avevo già pensato di smettere, ma me lo sono detto per avere una via d'uscita. In realtà, ho sempre voluto continuare".