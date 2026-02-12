Su Youtube, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno discusso della stagione clamorosa di Federico Dimarco

Matteo Pifferi Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 10:37)

Federico Dimarco sta vivendo una stagione clamorosa, numeri alla mano ma non solo. L'esterno nerazzurro ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori e anche la fiducia necessaria da quando è arrivato Chivu, tanto che i risultati sono evidentissimi a tutti.

Su Youtube, ne hanno parlato anche Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Parte Pellegatti: "Ai tifosi del Milan non è simpaticissimo dopo quello che ha fatto dopo la semifinale di Champions, non è stato irreprensibile ma, al di là del tifo, ti aspettavi un Dimarco così devastante? Oggi è un giocatore che continua a portare assist e a fare tiri al volo. Poi magari esagerano anche quando lo paragonano a van Basten per i tiri al volo, al gol contro la Russia, ecco lì bisogna stare un filino calmi però"

Sabatini risponde: "Dimarco è un grande giocatore, quello che fanno sotto la Curva a me non piace, c'è chi esagera. Dimarco non mi garbò neanche in Inter-Verona quando esultò dopo che l'attaccante del Verona sbagliò il rigore". Pellegatti segnala un cambiamento: "Però mi sembra maturato". Sabatini aggiunge: "Non lo conosco personalmente però ha fatto esperienza. Se maturi vuol dire che hai accumulato delle esperienze e quindi se le ricorda e non ripete gli stessi errori. Negli ultimi due mesi è straordinario"

Pellegatti risponde: "Difficile trovare un giocatore così decisivo come difensore di fascia. Dai tempi dell'Inter c'era anche Facchetti ma Dimarco è un cannoniere, un numero 10 da terzino". Sabatini chiosa così: "Incide in maniera evidentissima. Madre Natura gli ha fatto dono del piede sinistro e prima forse non sapeva neanche come usarlo, adesso ha una visione di come usare le sue qualità e capacità, è dovuta alla maturità e all'esperienza"