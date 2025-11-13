FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ex vice di Chivu: “Ecco la qualità principale di Cristian. Bonny talento quasi unico. Va…”

ultimora

Ex vice di Chivu: “Ecco la qualità principale di Cristian. Bonny talento quasi unico. Va…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Gagliardi ha parlato delle qualità del tecnico dell'Inter e di Bonny
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ex vice di Chivu: “Ecco la qualità principale di Cristian. Bonny talento quasi unico. Va…”- immagine 1
Getty Images

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Gagliardi, ex vice allenatore di Cristian Chivu al Parma, ha parlato dell'attuale tecnico dell'Inter e di Bonny. "La qualità principale di Chivu è che è una persona intelligente. Se aggiungiamo la grande carriera alle spalle, siamo già a metà strada. Di lui mi colpisce come sia un allenatore completo. Ci sono allenatori bravissimi in una cosa e con lacune in altre, lui ha gestione del gruppo, tattica, letture a partita in corso. E sa parlare ai giocatori perché è stato uno di loro".

Ex vice di Chivu: “Ecco la qualità principale di Cristian. Bonny talento quasi unico. Va…”- immagine 2
Getty

"Bonny è un talento quasi unico ma va capito perché è un 10 nel corpo di un 9, quindi deve fare la seconda punta. Da esterno, si perderebbe. In pratica, gioca nella big europea che può esaltare di più le sue caratteristiche. Poi fuori dal campo è simpaticissimo, scherza, si veste elegante e qui ci vedo molto gusto francese".

Leggi anche
Moldavia-Italia, le formazioni ufficiali: difesa a 4 per Gattuso, davanti c’è Scamacca
Inter, strategia chiara per Akanji: riscatto certo. Costi e modalità dell’affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA