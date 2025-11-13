Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Gagliardi, ex vice allenatore di Cristian Chivu al Parma, ha parlato dell'attuale tecnico dell'Inter e di Bonny. "La qualità principale di Chivu è che è una persona intelligente. Se aggiungiamo la grande carriera alle spalle, siamo già a metà strada. Di lui mi colpisce come sia un allenatore completo. Ci sono allenatori bravissimi in una cosa e con lacune in altre, lui ha gestione del gruppo, tattica, letture a partita in corso. E sa parlare ai giocatori perché è stato uno di loro".