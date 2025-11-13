Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Gagliardi, ex vice allenatore di Cristian Chivu al Parma, ha parlato dell'attuale tecnico dell'Inter e di Bonny. "La qualità principale di Chivu è che è una persona intelligente. Se aggiungiamo la grande carriera alle spalle, siamo già a metà strada. Di lui mi colpisce come sia un allenatore completo. Ci sono allenatori bravissimi in una cosa e con lacune in altre, lui ha gestione del gruppo, tattica, letture a partita in corso. E sa parlare ai giocatori perché è stato uno di loro".
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Gagliardi ha parlato delle qualità del tecnico dell'Inter e di Bonny
"Bonny è un talento quasi unico ma va capito perché è un 10 nel corpo di un 9, quindi deve fare la seconda punta. Da esterno, si perderebbe. In pratica, gioca nella big europea che può esaltare di più le sue caratteristiche. Poi fuori dal campo è simpaticissimo, scherza, si veste elegante e qui ci vedo molto gusto francese".
