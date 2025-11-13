Penultima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali per l'Italia di Gattuso, che scende in campo questa sera contro la Moldavia con numerose novità. Il ct degli Azzurri sceglie il 4-4-2, con Raspadori in appoggio a Scamacca in avanti, supportati da Orsolini e Zaccagni sulle fasce. In porta c'è Vicario, capitano sarà Cristante. Nessun calciatore dell'Inter titolare. Calcio di inizio alle ore 20:45.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Moldavia-Italia, le formazioni ufficiali: difesa a 4 per Gattuso, davanti c’è Scamacca
ultimora
Moldavia-Italia, le formazioni ufficiali: difesa a 4 per Gattuso, davanti c’è Scamacca
Penultima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali per gli Azzurri, che scendono in campo con numerose novità
Le formazioni ufficiali:
Moldavia (3-5-2): Cohujar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata (C), Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi.
Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante (C), Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA