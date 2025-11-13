FC Inter 1908
Moldavia-Italia, le formazioni ufficiali: difesa a 4 per Gattuso, davanti c’è Scamacca

Penultima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali per gli Azzurri, che scendono in campo con numerose novità
Fabio Alampi Redattore 

Penultima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali per l'Italia di Gattuso, che scende in campo questa sera contro la Moldavia con numerose novità. Il ct degli Azzurri sceglie il 4-4-2, con Raspadori in appoggio a Scamacca in avanti, supportati da Orsolini e Zaccagni sulle fasce. In porta c'è Vicario, capitano sarà Cristante. Nessun calciatore dell'Inter titolare. Calcio di inizio alle ore 20:45.

Le formazioni ufficiali:

Moldavia (3-5-2): Cohujar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata (C), Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi.

Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante (C), Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca.

