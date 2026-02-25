La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri che dirigeranno le gare in programma questo weekend.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B
ultimora
SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B
Sarà Fabbri l'arbitro di Inter–Genoa. La Penna torna ad arbitrare dopo un turno di stop
Sarà Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna l'arbitro di Inter–Genoa, gara della 27a giornata della Serie A 2025/26, in programma sabato alle ore 20:45. Al Var ci sarà Maggioni, mentre Guida è stato scelto come Avar. Federico La Penna tornerà ad arbitrare dopo un turno di stop successivo alle polemiche di Inter-Juve. L'arbitro dirigerà Sudtirol-Venezia in Serie B.
INTER – GENOA Sabato 28/02 h. 20.45
FABBRI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA