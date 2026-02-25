Sarà Fabbri l'arbitro di Inter–Genoa. La Penna torna ad arbitrare dopo un turno di stop

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri che dirigeranno le gare in programma questo weekend.

Sarà Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna l'arbitro di Inter–Genoa, gara della 27a giornata della Serie A 2025/26, in programma sabato alle ore 20:45. Al Var ci sarà Maggioni, mentre Guida è stato scelto come Avar. Federico La Penna tornerà ad arbitrare dopo un turno di stop successivo alle polemiche di Inter-Juve. L'arbitro dirigerà Sudtirol-Venezia in Serie B.