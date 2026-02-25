FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B

ultimora

SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B

SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B - immagine 1
Sarà Fabbri l'arbitro di Inter–Genoa. La Penna torna ad arbitrare dopo un turno di stop
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri che dirigeranno le gare in programma questo weekend.

SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B- immagine 2
Getty Images

Sarà Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna l'arbitro di Inter–Genoa, gara della 27a giornata della Serie A 2025/26, in programma sabato alle ore 20:45. Al Var ci sarà Maggioni, mentre Guida è stato scelto come Avar. Federico La Penna tornerà ad arbitrare dopo un turno di stop successivo alle polemiche di Inter-Juve. L'arbitro dirigerà Sudtirol-Venezia in Serie B.

SERIE A – Inter-Genoa, arbitra Fabbri: Var Maggioni, Guida Avar. La Penna torna in B- immagine 3
Getty Images

INTER – GENOA    Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GUIDA

Leggi anche
CorSera – Inter-Bodo, pagelle: Bastoni, eroe in casa. Akanji, neanche ai giardinetti…
Bergomi: “Nessuno credeva nell’Inter a giugno, capisco i giocatori. Li hanno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA