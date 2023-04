Fabio Mancini: “Ronaldo il più forte di sempre. Inter di oggi? Mi piace Barella”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter -Fiorentina, Fabio Mancini , modello e tifoso nerazzurro, ha parlato così della sua passione per questi colori: "Era il 27 luglio 1997 quando Ronaldo il fenomeno si presentò a San Siro e io avrei potuto essere tra quei bambini in campo. Amavo quei colori sulle maglie e amavo lui, il più forte di sempre.

È un esempio anche per la sua fondazione. I giovani e la loro formazione sono punti fondamentali anche per me, per questo porto avanti con orgoglio questo progetto solidale e culturale nelle scuole per cui sono stato scelto come Ambassador italiano. L’Inter di oggi? Mi piace molto Barella ma sfiderei volentieri Lautaro