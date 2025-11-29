La vittoria contro il Sassuolo ha permesso al Como di agganciare Inter e Bologna. Al termine della gara, Cesc Fabregas ha parlato della sfida contro i nerazzurri in programma sabato. “L’Inter, secondo me, continua ad essere la squadra più forte d’Italia insieme al Napoli. La sfida di sabato è una gara importante per noi per vedere il nostro livello e perché si gioca a San Siro davanti a 80 mila persone".