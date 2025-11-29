La vittoria contro il Sassuolo ha permesso al Como di agganciare Inter e Bologna. Al termine della gara, Cesc Fabregas ha parlato della sfida contro i nerazzurri in programma sabato. “L’Inter, secondo me, continua ad essere la squadra più forte d’Italia insieme al Napoli. La sfida di sabato è una gara importante per noi per vedere il nostro livello e perché si gioca a San Siro davanti a 80 mila persone".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fabregas: “L’Inter è la squadra più forte insieme al Napoli. La sfida di sabato è…”
ultimora
Fabregas: “L’Inter è la squadra più forte insieme al Napoli. La sfida di sabato è…”
Al termine della gara contro il Sassuolo, Cesc Fabregas ha parlato della sfida contro i nerazzurri in programma sabato
"E’ una partita che può far vedere come reagiscono i nostri ragazzi a palcoscenici così importanti e che può mostrare a che punto siamo della nostra crescita. Dobbiamo andare piano piano con i piedi per terra. Abbiamo bisogno di continuità sulla scia dello scorso anno. Nel nostro percorso di crescita siamo comunque a buon punto, forse anche più avanti di quello che mi aspettavo”.
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA